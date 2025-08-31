Soirée occupée pour le Service de police de Saguenay

Le Service de police de Saguenay (SPS) a connu une soirée particulièrement chargée samedi, alors qu’un accident mortel est survenu à Saint-Honoré en plus de plusieurs interventions liées à la sécurité routière.

Vers 19 h, un homme de 60 ans a perdu la vie sur le boulevard Martel. Circulant seul à bord de son véhicule, il a fait une sortie de route avant que sa voiture n’effectue plusieurs tonneaux. Le décès de la victime a été constaté quelques heures plus tard.

Parallèlement, les policiers ont multiplié les interventions dans la nuit de samedi à dimanche. Quatre conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

Enfin, dans le cadre d’une opération Rapides et dangereux menée sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi, six constats d’infraction ont été remis.