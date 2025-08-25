SUIVEZ-NOUS

Lundi, 25 août 2025

Faits divers

Collision entre deux véhicules et une jeune femme à Jonquière

Sara-Léa Bouchard
Le 25 août 2025 — Modifié à 15 h 58 min le 25 août 2025
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont été déployés sur les lieux d'une collision, vers 15h05 ce lundi, impliquant deux véhicules et une jeune femme, sur le boulevard Harvey à Jonquière. 

L'un des conducteurs, voulant éviter l'autre voiture qui venait en sens inverse, a dévié de sa voie pour terminer sa course sur le terre-plein. Au passage, ce dernier a accroché la piétonnière qui y circulait. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, mentionne que sous la force minime de l'impact, la femme n'a pas été heurté de façon majeure. Elle a tout de même été conduite au centre hospitalier, pour s'assurer de son état de santé. En ce qui concerne les conducteurs des deux véhicules, ils s'en sortent indemne. 

 

