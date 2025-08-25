Un incendie possiblement non accidentel du côté de La Baie

Les agents du Service des police de Saguenay (SPS) ont été déployés du côté de La Baie vers 2h30 dans la nuit de dimanche à lundi, relativement à un incendie s’étant déclaré dans une remise de la rue Saint-Stanislas.

Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, mentionne que certaines raisons portent à croire que l’incendie n’est pas manifestement accidentel, notamment parce que sur le terrain où se trouve la remise en question, seulement un autre bâtiment se trouve à proximité. Une maison avait quant à elle été incendiée en 2023 au même emplacement, donc rien n’aurait pu concrètement déclencher le feu en soi la nuit dernière. Des enquêteurs spécialisés en incendie sont sur les lieux ce lundi matin afin de faire la lumière sur les causes et circonstances qui ont pu mener à cet événement.