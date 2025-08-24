Six constats d’infraction remis à Saguenay

Le Service de police de Saguenay a mené, samedi soir, une opération de sécurité routière sur le boulevard Talbot, dans le cadre de sa campagne « Rapides et dangereux ».

Au terme de l’intervention, six constats d’infraction et neuf avertissements ont été remis à des automobilistes. Selon les policiers, les conducteurs visés avaient notamment effectué des manœuvres jugées dangereuses, utilisé des véhicules dotés d’équipements non conformes ou contrevenu au Code de la sécurité routière.

L’opération « Rapides et dangereux » a pour objectif de renforcer la sécurité routière en augmentant la présence policière sur le réseau. Relancée en avril dernier pour la saison estivale 2025, elle se poursuivra jusqu’à l’automne.