Sept cas de capacités affaiblies pendant le weekend

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont eu à composer avec sept cas de capacités affaiblies sur leur territoire au cours de la dernière fin de semaine.

Mentionnons d’abord une dénonciation citoyenne survenue dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les policiers ont eu à se rendre vers 5h30 dimanche matin dans le secteur du Portage-nord à Laterrière. L’automobiliste venait de percuter un terre-plein. Le conducteur, âgé dans la vingtaine, a soufflé près du triple de la limite permise.

Puis, vers 23 heures dimanche soir, sur le boulevard Ste-Geneviève à Chicoutimi-nord, les agents ont intercepté un conducteur alors que ce dernier présentait aussi des signes évidents de facultés affaiblies. L’homme âgé dans la cinquantaine soufflera plus du double de la limite permise. Puis deux heures plus tard, soit vers 1 heure trente du matin, un automobiliste ayant une conduite erratique a aussi été intercepté à l’intersection de rue Audet et du boulevard de l’Université. Le conducteur, âgé dans la quarantaine, a aussi soufflé plus du double de la limite permise. Dans les trois cas, ils ont été relâchés, héritant d’une citation à comparaître.