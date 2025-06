Une lourde et coûteuse liste de méfaits pour Vanessa Plamondon

Plusieurs commerces et résidents du territoire de Saguenay se sont fait dupés par Vanessa Plamondon, 38 ans, au cours des dernières années. La dame en question a justement été reconnue coupable vendredi dernier pour avoir volé des milliers de dollars à des dizaines de victimes, entre 2023 et 2024.

La principale intéressée a notamment été accusée de nombreuses introductions par effraction dans des véhicules et des garages, de vols de carte de crédit, ainsi que d’un vol qualifié. Également, près de 16 citoyens au total se sont fait voler leurs cartes de crédit, de l’argent ou divers biens par Vanessa Plamondon durant cette période. À titre d’exemple, la femme s’est rendue à deux reprises, le 3 et le 7 avril 2023, au IGA du boulevard Talbot pour y voler des aliments, ou encore au Maxi et cie de Jonquière pour y dérober divers objets, laisse savoir Le Quotidien. D’autres magasins, comme la boutique de produits de coiffure Éléganza, la pharmacie Brunet et la pharmacie Uniprix et le Canadian Tire de Chicoutimi ont aussi été les cibles de Mme Plamondon, sans compter de multiples dépanneurs. Le montant des vols, avec les dommages et l’utilisation des cartes de crédit s’élève à près de 18 000$. Elle écope donc d’une peine de deux ans pile de pénitencier.