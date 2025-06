Plusieurs constats émis en deux heures

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été particulièrement actifs dimanche soir, menant une opération de type « Rapides et dangereux » sur le boulevard St-Paul à Chicoutimi.

La vitesse des automobilistes était particulièrement ciblée, de même que les modifications apportées aux véhicules et le bruit ainsi émis, dans cette opération qui s’est déroulée de 21 heures à 23 heures. Le porte-parole du SPS, Carl Tremblay, confirme que plusieurs constats ont été émis, pour un grand total de 16. Ce dernier rappelle que les policiers seront particulièrement présents cet été et pendant les deux prochains congés de la St-Jean et de la Confédération, question de régulariser la vitesse sur les routes et de sécuriser ainsi le réseau routier. Le quadrilatère formé par les boulevards Talbot, Du Royaume, St-Paul et De L’Université fera l’objet d’une attention particulière, pour les gens qui le confondent trop souvent avec un circuit Formule 1.