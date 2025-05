Deux suspects arrêtés

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés samedi soir sur les lieux d’une invasion de domicile. Il était environ 18h07 lorsque deux individus ont fait irruption dans un appartement au centre-ville de Chicoutimi.

Les deux hommes ont menacé l’occupant des lieux pour une prétendue dette de stupéfiants, munis apparemment d’une arme blanche et aussi d’une arme à feu. Les deux suspects sont ensuite repartis. Les policiers ont réussi à retracer le véhicule lié au méfait, notamment grâce à une description sommaire et aussi grâce à des images vidéos. Un des deux suspects a été appréhendé et a comparu par visio-conférence. Il reviendra en Cour mardi.

En ce qui a trait au deuxième suspect, le travail de l’enquêteur au dossier a fait en sorte qu’il soit retracé dimanche en fin de soirée, puis mis en état d’arrestation à Chicoutimi-nord. L’homme âgé dans la quarantaine comparait aujourd’hui lundi.

Opération Rapides et Dangereux

Dans un autre ordre d’idées, le porte-parole du SPS mentionne également que les policiers ont mené dimanche soir une opération de contrôle routier de type “Rapides et dangereux”. Aucun constat d’infraction n’a été émis, mais le SPS rappelle qu’avec le retour du beau temps, ce type de vérification sera effectué à plus d’une reprise aléatoirement au cours des prochains jours et des prochaines semaines.