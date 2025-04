Incendie suspect dans un bâtiment désaffecté

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Saguenay ont été appelés la nuit dernière à se rendre sur les lieux d’un incendie criminel, au 307 Labrecque à Chicoutimi. Un immeuble désaffecté du centre-ville était alors la proie des flammes vers 2h30 du matin.

Comme l’origine du sinistre est considérée comme suspecte, la scène est protégée et fait l’objet d’une expertise plus poussée. Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés en support dans cet événement et mènent l’enquête.

D’autre part, puisqu’il est question du SPS, les patrouilleurs ont intercepté une dame qui conduisait avec les facultés affaiblies à Chicoutimi-nord mercredi vers 23h12. Amenée au poste, elle a soufflé le double de la limite permise. Elle a été relâchée avec promesse de comparaître.