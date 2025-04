Intervention policière à La Baie

Les policiers de l’Escouade régionale mixte (ERM) sont à mener depuis très tôt ce mardi matin une intervention policière dans le secteur de La Baie.

Le porte-parole de l’Escouade, le sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Hugues Beaulieu, mentionne que trois lieux ont été ciblés pour cette intervention, et ne peut en donner des détails précis. Mentionnons que le 92,5 Ma radio d’Ici mentionnait très tôt sur ses ondes ce mardi matin que des policiers avaient été aperçus près d’une résidence, fusil en mains. Hugues Beaulieu ne peut commenter davantage la nature et les détails de l’intervention, impossible aussi de savoir, pour le moment, si le tout est relié aux guerres de gangs sur le territoire pour le contrôle du marché des stupéfiants. L'Escouade régionale mixte, composée d'effectifs de la SQ et du Service de police de Saguenay (SPS), mène entre autres la lutte au crime organisé. Plus de détails sont à venir en cours de journée.