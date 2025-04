Introduction par effraction à Chicoutimi-Nord

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés à intervenir mardi sur l’heure du midi à Chicoutimi-nord, alors qu’un homme venait de subir une introduction par effraction.

Une description sommaire d’un véhicule quittant les lieux et de son conducteur suivant l’événement a été fournie par des témoins aux policiers. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, précise que grâce à cette description, le véhicule et son conducteur ont été interceptés quelques minutes plus tard au centre-ville de Chicoutimi. Une fouille du véhicule de l’homme, âgé dans la fin de la vingtaine, a permis d’y retrouver notamment une certaine quantité de stupéfiants, ainsi qu’une arme prohibée, en l’occurrence un pistolet à impulsion électrique taser gun. Le véhicule a ensuite fait l’objet d’une saisie pour procéder à une expertise approfondie. L’homme devra comparaître prochainement, notamment sous des accusations d’introduction par effraction, possession de stupéfiants et aussi d’une arme prohibée.