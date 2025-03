Les policiers de Saguenay redoublent d’ardeur pour retrouver les suspects

Les agents du Service de police de Saguenay (SPS) ont redoublé d’ardeur au courant de la nuit en déployant davantage d’effectifs sur le territoire dans l’objectif de retrouver le ou les suspects à l’origine des coups de feu tirés sur une résidence de Shipshaw, lundi.

Des enquêteurs spécialisés ont aussi travaillé une partie de la nuit dans l’espoir de faire progresser l’affaire. Rappelons que les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) avaient été appelés en renfort, question de pouvoir contrôler plusieurs accès routiers de la région, notamment ceux de Shipshaw vers Chicoutimi-nord, de Chicoutimi vers Québec sur la route 175, et aussi dans le secteur Valin. Personne n’a été blessé à l'issue de l’événement.

Parallèlement, un véhicule suspect noir de marque Acura avait été retrouvé aux abords de la rue Wilson, à Shipshaw, et a été remorqué en soirée. On confirme d’ailleurs que celui-ci avait été volé à l’extérieur du Saguenay. Le porte-parole du SPS, Luc Tardif, mentionne que les recherches se poursuivent ardemment ce mardi, relativement à ce dossier.

« L’enquête se poursuit aujourd’hui. On a beaucoup de membres du personnel du Service de police de Saguenay qui sont à la tâche présentement dans le but de retrouver le ou les suspects et de localiser un véhicule qui pourrait être relié aux événements. Cette nuit, on a redoublé d’ardeur, il y a du personnel supplémentaire qui s’est ajouté aux effectifs réguliers pour sécuriser la population », souligne M. Tardif.

Ce dernier admet que la collaboration du public s’est vraiment fait ressentir après l’événement. Il dénote que la population peut toujours faire appel au SPS dans les prochains jours, pour faire part de ses observations.

« La population a extrêmement participé avec nous. On a reçu des images, des témoignages et des récits qui n’ont ont aidé à se faire une tête sur la situation. L’invitation est toujours là, s’il y a des citoyens qui constatent qu’ils ont de l’information, qui pourrait y avoir quelque chose sur leurs caméras, on est toujours ouverts à recevoir ces informations-là. »