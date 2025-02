Un procès de cinq jours prévu pour Éric Latour

Le procès d’Éric Latour, l’homme accusé d’homicide involontaire de sa conjointe, Ève Chachai, devrait s’échelonner sur quatre à cinq jours. Son dossier sera d’ailleurs de retour au palais de justice de Chicoutimi le 6 mai prochain.

Rappelons que la victime avait été retrouvée inconsciente et dans un état critique après une violente agression, qui a eu lieu à l’hôtel Le Montagnais à la mi-août 2024. Radio-Canada souligne que la Couronne entend faire témoigner six témoins civils. L’avocat qui représente Éric Latour, Me Francis Boucher, entend pour sa part présenter deux témoins. À savoir que M. Latour est actuellement détenu à Sherbrooke, et est admissible à l’aide juridique. Quelques détails demeurent à arranger quant au budget alloué à sa défense.