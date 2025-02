Intervention policière en cours

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont été appelés à intervenir en début de nuit mercredi, alors que deux coups de feu ont été tirés dans le quartier St-Philippe à Arvida.

« Vers 2h30, cette nuit, le Service de police de Saguenay a reçu un appel pour des coups de feu tirés dans la rue St-Patrick à Arvida. Rapidement, les policiers ont été déployés dans le secteur. L’opération s’est soldée par l’arrestation de deux suspects qui ont été transporté au Quartier général d’Arvida. Ils vont d’ailleurs comparaître cet après-midi par visioconférence. On rapporte aussi que lors de l’opération, personne n’a été blessé. Un important périmètre est actuellement érigé dans le secteur, qui sera en place une bonne partie de la journée. Les enquêteurs, le Service d’identification judiciaire et des patrouilleurs sont également sur place pour poursuivre l’enquête et savoir ce qui s’est passé », relate le porte-parole du SPS, Carl Tremblay.

Impossible de savoir pour le moment si l’événement est relié au contexte de conflit armé qui prévaut sur le territoire de Saguenay. Carl Tremblay a tenu tout de même à rassurer la population, concernant la sécurité des lieux.

« On veut rassurer la population que le secteur est à nouveau sécuritaire. Les policiers sont sur place et effectuent présentement leur travail d’enquête, donc les gens peuvent aller travailler, il n’y a aucun problème. De toute façon, c’est impossible de rentrer dans le périmètre si on n’a pas d’adresse », conclut-il.