Samedi, 30 août 2025

Nouvelles fréquences de collecte

Le 30 août 2025 — Modifié à 11 h 50 min le 30 août 2025
Par MRC du Fjord-du-Saguenay

Les nouvelles fréquences de collecte seront en vigueur à partir du 1er octobre.

Cela s'appliquent aux municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

  • Bégin
  • Ferland-et-Boilleau
  • L'Anse-Saint-Jean
  • Larouche
  • Petit-Saguenay
  • Rivière-Éternité
  • Saint-Ambroise
  • Saint-Charles-de-Bourget
  • Saint-David-de-Falardeau
  • Saint-Félix-d'Otis
  • Saint-Fulgence
  • Saint-Honoré
  • Sainte-Rose-du-Nord

Bac vert : au trois semaines, toute l'année.

Bac brun : chaque semaine du 1er mai au 31 octobre, puis aux quatre semaines de novembre à avril.

Bac bleu : aucun changement. Aux deux semaines, toute l'année.

MRC du Fjord-du-Saguenay

1 888 673-1705

mrc-fjord.qc.ca

