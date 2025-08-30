Contenu commandité
Les nouvelles fréquences de collecte seront en vigueur à partir du 1er octobre.
Cela s'appliquent aux municipalités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
- Bégin
- Ferland-et-Boilleau
- L'Anse-Saint-Jean
- Larouche
- Petit-Saguenay
- Rivière-Éternité
- Saint-Ambroise
- Saint-Charles-de-Bourget
- Saint-David-de-Falardeau
- Saint-Félix-d'Otis
- Saint-Fulgence
- Saint-Honoré
- Sainte-Rose-du-Nord
Bac vert : au trois semaines, toute l'année.
Bac brun : chaque semaine du 1er mai au 31 octobre, puis aux quatre semaines de novembre à avril.
Bac bleu : aucun changement. Aux deux semaines, toute l'année.
