Top 5 villes pour un déménagement sur la Rive-Nord

La rive-nord de Montréal connait un boom immobilier depuis quelques années, avec de nouveaux quartiers qui prennent forme autant dans les Basses-Laurentides que dans la région de Lanaudière. Les jeunes familles à la recherche de leur première maison sont souvent découragées par les prix des propriétés dans la grande ville, et choisissent donc de s’éloigner. Il y a aussi ceux qui souhaitent vivre à mi-chemin entre le centre urbain et les montagnes des Laurentides, afin de profiter du meilleur des deux mondes. Si vous êtes de ceux qui sont à la recherche d’un petit coin de paradis, tout en restant près de l’action de la ville, voici le top 5 des villes pour un déménagement sur la Rive-Nord.

Déménager sur la Rive-Nord : Mascouche

Il y plusieurs avantages à choisir cette petite ville de Lanaudière, dont sa proximité des principales autoroutes, ses multiples espaces verts et parcs offrant des activités familiales pour tous les goûts, une vie culturelle intéressante, et sa grande offre de services. De plus, Mascouche est la ville idéale pour les familles avec de jeunes enfants, grâce à ses nombreuses écoles et garderies.

Déménager sur la Rive-Nord : Terrebonne

Toujours dans la région de Lanaudière, Terrebonne s’est aussi développée afin de devenir une des villes les plus populaires du Québec. Située en partie au bord de la rivière des Mille-Îles, cette ville offre plusieurs espaces verts, des quartiers charmants, tout en étant près de la grande ville et des montagnes des Laurentides. De plus, on y retrouve de jolis commerces et restaurants, particulièrement dans le Vieux-Terrebonne.

Déménager sur la Rive-Nord : Mirabel

Créée en 1979 par la fusion de 14 petites municipalités, Mirabel était surtout connue pour son aéroport. Mais dans les dernières années, elle s’est développée en une ville familiale où plusieurs jeunes familles choisissent de s’installer. Avec ses grands espaces verts, Mirabel offre de nombreuses activités à ses citoyens et la chance de vivre dans un lieu paisible près de la nature.

Déménager sur la Rive-Nord : Blainville

Cette petite ville des Basses-Laurentides s’est également développée afin d’accueillir les familles à la recherche d’une belle qualité de vie. En effet, avec ses sentiers pédestres, pistes cyclables, et ses nombreux parcs, Blainville est la ville parfaite pour ceux qui aiment être actifs. Près de l’autoroute des Laurentides, elle est idéalement située près des centres de ski. Enfin, la ville de Blainville est reconnue pour la qualité de ses développements résidentiels et des activités et services qu’elle offre à ses citoyens.

Déménager sur la Rive-Nord : Sainte-Thérèse

À seulement 30 minutes de Montréal, la ville de Sainte-Thérèse vaut la peine d’être découverte par ceux intéressés à vivre sur la Rive-Nord. Cette ville culturelle offre de nombreuses activités à ses habitants, plus d’une vingtaine de parcs et de beaux quartiers. On y retrouve également des bâtiments et des sites patrimoniaux, un système de transport en commun efficace, et une proximité aux trains de banlieue.