Roulottes Chaudière: La qualité des produits comme priorité!

Contenu commandité

L’entreprise spécialisée en véhicules récréatifs existe depuis une trentaine d’années déjà et est née à Lévis. C’est depuis 2018 que nous avons également la chance d’avoir une succursale au Lac-St-Jean, soit à Alma en partenariat avec Jean Dumas multi concessionnaires.

Selon M. Sylvain Gauthier, originaire du Lac St-Jean actionnaire de l’entreprise, «Roulottes Chaudière est la référence de la spécialisation dans les meilleurs produits de l’industrie». En effet, à la succursale d’Alma, on retrouve les produits Jayco, qui ont été nommés comme 3e meilleure marque selon le magazine Protégez-vous d’avril 2025 précédé par Grand Design que l’on retrouve à la succursale de Lévis.

L’entreprise fait tellement confiance à ses produits JAYCO qu’elle prolonge même la garantie de base de 2 à 3 ans! En effet, le service et la qualité sont au cœur des valeurs de Roulottes Chaudière.

À la succursale jeannoise, c’est 6 à 8 employés, selon le moment, qui pourront vous accueillir. L’entreprise compte toutefois en tout une soixantaine d’employés! De plus, bien que la croyance populaire est à l’effet que ce soit une industrie saisonnière, c’est de moins en moins vrai puisque les gens planifient leurs achats et c’est donc tout au long de l’année qu’il est possible d’aller magasiner votre prochain VR chez Roulottes Chaudière.

En plus de l’achat, que ce soit dans le neuf ou l’usager, vous pouvez également y faire faire l’entretien de celui-ci, la réparation et ils font même de la restauration!

C’est également un excellent endroit pour avoir des conseils pour entretenir votre paradis sur roues, puisqu’un point d’honneur est mis à conseiller et encourager les gens à faire un bon entretien de leur véhicule afin de les préserver.

C’est donc pour tous vos besoins en véhicules récréatifs que vous pouvez passer à la succursale d’Alma, située au 3105 Avenue du Pont Sud!

Il fera plaisir à l’équipe de vous aider à avoir le meilleur équipement pour vos prochaines vacances.

ROULOTTES CHAUDIÈRES | 418 668-8345