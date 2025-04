La hausse de productivité, un enjeu important pour les régions

Alors que s’approche l’échéance électorale pour la désignation des élus au Parlement d’Ottawa, l’économiste régional, Marc-Urbain Proulx, estime que la question de la hausse de productivité a été peu abordée, un sujet pourtant crucial pour l’avenir économique des régions, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En entrevue au Réveil pour commenter la campagne qui se terminera lundi, le professeur au Département des sciences économiques et administratives de l’UQAC (DSÉA), constate que la question de l’imposition des tarifs par le président Trump a occupé le haut du pavé. Il estime qu’il s’agit d’une situation normale puisque chacun des cinq principaux partis politiques a tenté de séduire l’électorat en proposant des façons de réagir, contrer ou contourner ces tarifs.

Parmi les enjeux qui ont été peu abordés, figure le dossier de la hausse de productivité de l’économie canadienne, estime M. Proulx. D’ici une dizaine d’années, il faut prévoir que les industries forestières et de production de l’aluminium seront appelés à subir encore des changements importants qui devraient entraîner des pertes d’emplois dans les régions.

Évoquant le passé, M. Proulx rappelle que ces secteurs industriels ont été touchés par des vagues successives de mécanisation, d’automatisation, d’informatisation de la production ayant entraîné une part de disparition des emplois. Il y a déjà belle lurette que les travailleurs n’ont plus quel les travailleurs n’ont plus à écumer les cuves d’aluminium à la main ou que les forestiers ne coupent plus les arbres à la scie mécanique manuelle.

Au cours des prochaines années une autre vague s’abattra sur ces industries avec le développement de la robotisation et de l’intelligence artificielle.

« L’exploitation minière et forestière va changer. Depuis 2010, elles connaissent un boom au niveau technologique. L’aluminium se robotise beaucoup. Le gouvernement canadien et conscient de tout ça en voulant miser sur la hausse de la productivité », mentionne-t-il.

De tels changements causés par l’intelligence artificielle impliqueront que ces industries embaucheront de moins en moins de travailleurs ou que des travailleurs provenant des régions métropolitaines comme Montréal effectueront des navettes aller-retour dans les régions pour exploiter des mines, des scieries ou des alumineries robotisées.

« Selon certaines études, l’économie régionale sera autre chose. Des études prédisent qu’on va perdre encore deux tiers des emplois dans le secteur de l’aluminium d’ici dix ans », affirme l’économiste.

Compte tenu de ces prédictions, M. Proulx remarque que la question de la hausse de la productivité a été abordée pendant la campagne électorale de façon plutôt vague. « Marc Carney a parlé de productivité en affirmant que la productivité est trop vague. Il a raison de vouloir investir dans les technologies. »

Les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord doivent ainsi réagir afin de faire face à un possible dépeuplement, qui entraînera aussi des répercussions sur l’immigration.