Dernière journée pour se porter candidat

C’est ce lundi la dernière journée fixée par la loi électorale pour se porter candidat(e), en vue de l’élection fédérale qui aura lieu le lundi 28 avril prochain. C’est donc dire qu’à 14 h, c’est la fin de la période des candidatures.

Dans Jonquière, la lutte pourrait être serrée alors que le député bloquiste sortant, Mario Simard, fera face au libéral William Van Tassel et à la conservatrice Fanny Boulanger. Le Nouveau Parti démocratique sera représenté par Lise Garon, le Parti vert par Marie-Josée Yelle et le Parti populaire par Patrick Gaudreaulté

Dans Chicoutimi-Le Fjord, le conservateur Richard Martel va tenter de conserver son siège, mais le bloquiste Marc St-Hilaire, le libéral Stéphane Proulx et le néodémocrate Raphaël Émond souhaitent le lui ravir. Yves Laporte, du Parti vert et François Sabourin du Parti populaire du Canada sont eux aussi dans la course.

Finalement dans Lac-Saint-Jean, le député bloquiste sortant Alexis Brunelle-Duceppe affrontera le conservateur Dave Blackburn, le libéral Denis Lemieux, le néodémocrate Hugues Boily Maltais, de même qu’Émilie Linda et Lorie Bouchard, qui porteront respectivement les couleurs du Parti vert et du Parti populaire du Canada.

Rappelons que l’élection visant à déterminer le prochain gouvernement fédéral aura lieu dans trois semaines, soit le lundi 28 avril prochain, alors que les électeurs pourront voter par anticipation lors du weekend de Pâques.