« On a besoin d’un gouvernement fort et majoritaire » - William Van Tassel

Le nouveau candidat libéral dans Jonquière, William Van Tassel, s’est présenté aux médias vendredi, ayant la conviction qu’avec la conjoncture qui prévaut avec les tarifs de Donald Trump, la solution réside dans l’avènement d’un gouvernement libéral dirigé par Mark Carney.

Fortement connu dans le monde agricole de par ses implications avec l’UPA, le producteur de grains hébertvillois dit ne pas craindre de parcourir toute la circonscription redécoupée de Jonquière pour défendre son point de vue et rencontrer les gens. Il s’est aussi présenté comme un natif de Jonquière. « Je suis né dans la paroisse Saint-Georges, et j’ai toujours vécu ici dans le comté de Jonquière. J’ai travaillé longtemps côté agricole sur la scène régionale, provinciale et nationale canadienne, pour que le contexte soit profitable pour les fermes ». A-t-il une quelconque expérience de la politique? « Ça fait 25 ans que j’effectue des voyages vers Ottawa, en rencontrant les fonctionnaires et les députés. Parce que quand tu veux changer des réglementations et apporter de nouvelles idées, faut cogner aux portes. C’est ce que j’ai fait. Ça fait 25 ans que je fais ça donc oui, ça donne une certaine expérience ».

Choisir les libéraux

William Van Tassel a eu l’occasion de rencontrer des députés de tout acabit, de n’importe quelle allégeance politique. Il raconte même avoir croisé Pierre Poilièvre au sortir de la Chambre des communes il y a un an. Le nouveau candidat libéral était alors en compagnie d’amis conservateurs « bleu foncé », comme il le spécifie. Et pourtant, il ne garde pas un bon souvenir de cette rencontre avec le chef conservateur il y a un an. Mais il se défend bien d’avoir choisi le parti Libéral pour cette raison. « J’ai choisi de défendre les intérêts du parti Libéral parce que je crois beaucoup en Mark Carney, le chef. Il fait preuve d’une force et d’une volonté de changement qui sont importantes. L’élection elle-même est très très importante, avec ce qui se passe avec le sud de la frontière (les États-Unis). On a besoin d’un gouvernement fort et majoritaire. Voilà pourquoi j’embarque comme candidat libéral dans mon comté de Jonquière ».

Et les autres partis?

William Van Tassel connaît les tenants et aboutissants du dossier de la gestion de l’offre. Et le producteur de grains quoi est en lui ne croit pas que les conservateurs aient à coeur cette gestion de l’offre au Québec autant qu’ils le prétendent. « Le parti Conservateur, pour le côté agricole, ils penchent davantage vers l’Ouest comme la Saskatchewan et l’Alberta, et un peu vers le Manitoba. Les idéaux de l’Ouest, ce ne sont pas ceux que nous avons au Québec et dans l’Est du Canada. Les Conservateurs disent qu’ils protègent la gestion de l’offre mais…je n’en suis pas certain ».

Est-ce que le libéral qu’il est sent que son parti délogera le Bloc Québécois? « Je pense que le Bloc a amené de bonnes idées…sauf qu’actuellement l’élection se joue sur des enjeux critiques pour le futur. On se doit de voter pour un parti qui sera au pouvoir. Parce que voter pour de l’opposition qui n’a pas la capacité de réaliser des choses importantes, c’est comme un vote perdu », conclut-il.