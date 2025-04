Trois candidats unis

Les trois candidats du Bloc Québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont présenté leur plateforme électorale régionale, ce lundi. Les candidats ont exposé cette plateforme comme « une offre politique représentative des enjeux et de la réalité économique particulière de la région ».

Le candidat de Jonquière, Mario Simard, le candidat de Chicoutimi-Le Fjord, Marc St-Hilaire ainsi que du candidat de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe se sont décrits comme un caucus régional uni, qui travaillent ensemble afin de représenter la région et ses intérêts au fédéral. M. St-Hilaire a comparé le caucus bloquiste à ceux des autres partis, les dépeignant comme des représentants qui poussent l’agenda de leur formation politique et non un agenda centré sur la population qu’ils représentent.

« On n’est pas trois candidats à remorque d’une campagne nationale. On dit souvent qu’une campagne fédérale, ça se gagne à Ottawa, mais pas dans notre cas. Nous, on est vivants, on l’a travaillé notre campagne et nous proposons quelque chose de concret à la population », énonce-t-il.

Les trois bloquistes ont spécifié les préoccupations régionales présentes au sein de leur plateforme électorale. Les préoccupations principales étant l’aluminium et le rapport de force avec Rio Tinto, l’agriculture et la gestion de son offre, l’ajout aux pensions des aînés, le développement des PME locales ainsi que la situation des PFAS à La Baie.