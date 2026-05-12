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Mardi, 12 mai 2026

Économie

Temps de lecture : 38s

Ouverture de l’épicerie Fraser et Gagnon au centre-ville de Chicoutimi

Le 12 mai 2026 — Modifié à 07 h 45 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Fraser et Gagnon annonce l’ouverture officielle de son Marché urbain, situé au 455, rue de l’Hôtel-Dieu, au centre-ville de Chicoutimi. Le public est invité à découvrir le lieu dès 11h, le mardi 12 mai 2026.

Le marché réunira sous un même toit une épicerie gourmande, une micro-boucherie, une offre de prêt-à-cuisiner et de prêt-à-manger, ainsi qu’une sélection de produits mettant en valeur les producteurs locaux.

Le projet représente un investissement significatif porté par deux chefs entrepreneurs d’ici, Félix Gagnon et Mathieu Fraser, avec une volonté de contribuer à la vitalité alimentaire et commerciale du centre-ville de Chicoutimi.

Le Marché urbain tentera de simplifier la cuisine aux citoyens, notamment grâce à des fiches recettes remises aux clients, des produits pensés pour simplifier la cuisine du quotidien et d’un service de conseils offert directement par les chefs.

Finalement, Fraser et Gagnon souhaite simplement devenir une nouvelle référence pour l’alimentation de proximité au centre-ville de Chicoutimi. 

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