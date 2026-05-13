Des amas de pierres envahissent les terrains à Saguenay

Avec la disparition progressive du couvert neigeux, plusieurs citoyens de Saguenay font face à d’importantes quantités de petites pierres disséminées sur leurs terrains. Un phénomène qui, selon certains résidents, atteint une ampleur inhabituelle cette année.

La situation est telle que certains citoyens ont dû recourir à des balais mécaniques pour effectuer le nettoyage printanier, rapporte Radio-Canada. Plusieurs citoyens accusent le changement d’abrasif utilisé sur les routes effectué par la Ville de Saguenay cet hiver. Ce choix, qui avait déjà suscité des débats à l’hôtel de ville, continue de faire réagir.

Rappelons qu’en janvier dernier, des résidents avaient dénoncé l’utilisation de ce nouvel abrasif, affirmant que les pierres causaient des dommages à leurs véhicules. La Ville indique avoir reçu 52 réclamations à cet effet. Toutefois, aucun remboursement n’a été versé jusqu’à présent, certaines demandes étant toujours à l’étude.

Le nouvel abrasif utilisé, appelé AB05, est composé à 100 % de petites pierres dont le diamètre varie entre 0 et 5 millimètres. Il remplace l’AB10, employé les années précédentes, qui consistait en un mélange de sable et de pierres allant jusqu’à 10 millimètres.

Malgré les critiques, la Ville soutient que ce changement ne serait pas responsable de la présence accrue de pierres sur les terrains. Elle explique que le déploiement du nouvel abrasif se fait différemment : un seul épandage d’AB05 suffit, alors que deux épandages d’AB10 étaient auparavant nécessaires. Selon l’administration municipale, la quantité totale de roches répandus devrait donc demeurer comparable.

Une utilisation accrue cet hiver

La Ville reconnaît toutefois avoir utilisé davantage d’abrasif au cours de la dernière saison hivernale. Pour l’hiver 2025-2026, environ 21 000 tonnes ont été épandues, comparativement à 17 000 tonnes l’année précédente.

Cette hausse s’expliquerait par des conditions météorologiques plus rigoureuses, notamment des températures plus froides, nécessitant une plus grande quantité de d’abrasif pour assurer la sécurité routière. Néanmoins, la municipalité maintient que cette augmentation ne serait pas directement responsable de la situation observée par les citoyens.

Elle affirme que d’autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte, tels que les méthodes de déneigement ou encore l’emplacement des résidences, notamment près des axes routiers plus fréquentés.

Un nettoyage qui s’échelonnera sur plusieurs semaines

Entre-temps, les opérations de nettoyage printanier des routes se poursuivent. Les grandes artères de la ville sont actuellement prioritaires, tandis que les quartiers résidentiels seront traités par la suite. La Ville prévoit que les travaux ne seront pas complétés avant la mi-juin.

Les autorités municipales invitent également les citoyens à collaborer afin de faciliter les opérations. Il est permis de déposer le sable et les petites roches en bordure des rues, mais certaines règles doivent être respectées. La Ville recommande de former des couches minces, d’une épaisseur de 1 à 2 centimètres, pour permettre aux balais mécaniques de bien effectuer leur travail.

Les accumulations plus importantes sont à éviter. Elles sont non seulement difficiles à enlever, mais risquent aussi de se retrouver dans les égouts pluviaux, ce qui peut entraîner des problèmes environnementaux et des bris d’équipement.

Enfin, la Ville de Saguenay n’exclut pas la possibilité de repasser dans certains secteurs déjà nettoyés, notamment dans les cas où de nouvelles accumulations de roche apparaissent après le nettoyage des citoyens.