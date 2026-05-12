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Un appui de 10 000 $ de TELUS à la fondation Sur la pointe des pieds

Émile Boudreau
Le 12 mai 2026 — Modifié à 15 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La fondation Sur la pointe des pieds, qui prend ses racines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a reçu un appui financier de 10 000 $ de la part du Comité d’investissement communautaire de TELUS. Cette contribution permettra à 14 adolescents et jeunes adultes en rémission de cancer depuis moins de cinq ans de prendre part à la Grande Expédition d’Été 2026 de la fondation.

Le montant servira à couvrir plusieurs frais essentiels liés à la tenue de cette expédition en nature, notamment l’accès au territoire, la nourriture et l’hébergement, les services de guides spécialisés ainsi que le matériel de premiers soins. Il permettra également d’assurer un encadrement médical complet et sécuritaire grâce à la présence sur le terrain d’un médecin, d’une infirmière et d’une intervenante.

Concrètement, ce don garantira la sécurité de l’expédition et son adaptation aux réalités de jeunes traversant l’épreuve du cancer afin qu’ils puissent se dépasser physiquement et mentalement, reprendre confiance en eux et briser l’isolement.

« La Fondation Sur la pointe des pieds est reconnue internationalement comme un leader dans le domaine de l’aventure thérapeutique et se doit de continuer d’offrir gratuitement des expéditions accessibles à tous les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer provenant de toutes les régions du Canada. », mentionne Sarah Louise Latour, directrice générale, Fondation Sur la pointe des pieds.

Rappelons que la Fondation Sur la pointe des pieds a été active sur le plan du financement au cours des derniers mois. L’organisme a notamment tenu les Courses CRYO sur les eaux gelées du lac Saint-Jean cet hiver, ainsi que le Double défi des deux Mario, une traversée de trois jours du lac Saint-Jean en ski ou en raquettes.

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