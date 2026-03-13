Le grilled cheese mis à l’honneur

Le grilled cheese sort de l’enfance et s’offre une cure de modernité au centre-ville de Chicoutimi. C’est au 89, rue Racine, que Toasté des deux bords a ouvert ses portes avec une mission claire: sortir des sentiers battus et réinventer le sandwich le plus réconfortant qui soit.

« C’est deux amis, Claude Boutin et Serge Tremblay, qui avaient un concept potentiel pour un local, dont l’un deux et le propriétaire. Dans mon cas, j’ai été en restauration longtemps, donc on renoue avec ce monde-là. Quand ils m’en ont parlé, je trouvais ça intéressant, même si je croyais que ce serait davantage un projet de fin d’après-midi, mais c’était sérieux ! », mentionne le copropriétaire, Louis Sébastien.

Le projet a nécessité un investissement global de 100 000$. L’ouverture officielle du lieu s’est déroulée le lundi 16 février dernier, même si celle-ci s’est échelonnée en plusieurs étapes aux dires de M. Sébastien.

« On a ouvert pour la famille il y a un mois. Puis, il y a trois semaines, on a commencé à accueillir les gens qui étaient curieux, ce qui nous a permis de démarrer la production et de faire tester nos produits. À l’ouverture officielle, il n’y avait pas nécessairement plus de gens que la semaine précédente. Pour être honnête, ça s’est fait tout en douceur afin de prendre le pas tranquillement, pour d’habituer aux équipements et à la logistique », émet-il.

Bien que surpris au départ par la proposition de ce projet, le copropriétaire affirme que le concept leur permet de sortir du lot en plus, éventuellement, d’attirer des gens qui deviendront bientôt des habitués de la place.

« Tu commences à explorer tout ça, et tu te rends compte que les possibilités sont vraiment infinies. Tu peux jouer avec les types de fromage, les ingrédients, les pains. On a énormément de latitude avec ce principe. On s’entend que les grilled cheese, oui c’est moins commun, mais ça nous permet de se démarquer parmi les autres. »

Un menu évolutif

Chez Toasté des deux bords, le grilled cheese ne se limite plus au pain blanc et au cheddar orange. On le décline en version gourmet, avec des pais artisanaux, des fromages fins du Québec, garnitures maison et combinaisons sucrées-salées.

« On a effectué des tests pendant très longtemps. On s’est surtout éclaté et laisser-aller dans les accompagnements et les garnitures. Porcs effilochés, poulet-pesto, avec des fromages à la crème qui sont bien assaisonnés dans plusieurs recettes. C’est beaucoup de petites twists qui font une grande différence. Après quelques ajustements, on a pu monter un menu qui nous plaît et qui saura certainement plaire à la clientèle », assure Louis Sébastien.

Pour l’instant, aucune place assise n’est disponible, le tout étant seulement pour emporter. Les gens pourront passer leur commande directement en ligne, avant d’aller la chercher.

Par ailleurs, tout le menu, incluant également une variété de pâtisseries, salades, soupes et cafés, est fait maison. Il tendra aussi à changer au fil du temps, dépendamment de la réponse de la clientèle.

Toasté des deux bords est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 le matin à 14h30.