EURÊKO! lance un projet de restauration des rives du Saguenay

L’organisme environnemental EURÊKO! a annoncé le lancement du projet Restauration des rives du Saguenay pour la protection de l’hirondelle bicolore. L’initiative bénéficie d’un financement de 45 000 $ accordé par le Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL).

Prévue pour se déployer au cours de l’année, cette démarche cible spécifiquement les berges de la rivière Saguenay, reconnues pour leur importance écologique. Plusieurs espèces d’oiseaux insectivores en déclin, dont certaines espèces d’hirondelles, y trouvent leurs habitats naturels.

Le projet repose sur deux axes d’intervention afin d’améliorer les conditions de reproduction, d’alimentation et de repos de ces oiseaux : la végétalisation des berges et l’installation de nichoirs adaptés.

Ainsi, EURÊKO! prévoit notamment la plantation de 2 500 végétaux indigènes dans les bandes riveraines de la rivière Saguenay afin de stabiliser les sols, contrer l’érosion et augmenter la présence d’insectes, principale source de nourriture des hirondelles. Selon l’organisme, l’état des rives s’est graduellement détérioré au fil des ans, notamment en raison de l’urbanisation, des pratiques agricoles et d’un entretien inadéquat.

Pour pallier la disparition progressive des sites de nidification, souvent causée par la rénovation ou la démolition d’anciennes structures, EURÊKO! installera également 10 nichoirs le long des rives du Saguenay.

Au-delà de ces interventions, l’organisme souhaite sensibiliser la population régionale à la conservation de la faune aviaire, au rôle crucial des hirondelles dans l’équilibre des écosystèmes et aux meilleures pratiques de gestion des berges.