Les explications de Domtar ne rassurent pas les travailleurs

L’explication qu’a fournie la compagnie Domtar sur le pourquoi du transfert de ses actifs et barrages hydroélectriques dans une société à numéro n’a rien pour rassurer le président du syndicat de l’usine de Kénogami, Gilles Vaillancourt, ainsi que le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Rappelons que le Directeur principal - Affaires publiques de Domtar, Guillaume Julien, a mentionné au 92,5 Ma radio d'Ici que le transfert des actifs et barrages hydroélectriques de Domtar en décembre dernier, dans une société en commandite, s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation corporative interne, et que cette démarche n’a pas été entreprise dans le but de vendre les ouvrages hydro-électriques à l’extérieur de Domtar.

Le président syndical Vaillancourt réplique que les syndiqués continuent de trouver les réelles intentions de la compagnie "très nébuleuses". Il croit que c'est au ministre de L'Économie, Jean Boulet, et au ministre de l'Environnement, Benoit Charette, de sortir sur la place publique pour confirmer que toutes les protections des travailleurs demeurent en place malgré le Projet de loi 69 et les transferts de Domtar dans une société à numéro. M. Vaillancourt rappelle qu'une société à numéro permet aussi d'emprunter plus que sous le nom de l'entreprise.

Yannick Gagnon méfiant

En ce qui concerne le député de Jonquière, Yannick Gagnon, il a pris acte de la réponse de la compagnie. Il ne commentera pas outre mesure, mais déclare qu’il continuera de jouer de méfiance et, en parlant de Domtar, “qu’il entend demeurer sur leur chemin”.