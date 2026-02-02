Une célébration de la langue française au Saguenay–Lac‑Saint‑Jean

Le réseau Objectif Scène a annoncé aujourd’hui le lancement de Les Mots Parleurs 2026, un événement qui mettra en lumière la richesse et la vitalité de la langue française grâce à une série de spectacles où la parole occupe le premier plan.

Présenté du 4 février au 17 avril 2026 dans plusieurs salles du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean, ce nouvel événement rassemblera des artistes phares du slam, du théâtre, de la chanson, du conte et de la littérature québécoise.

« Prendre soin de notre langue, la faire entendre, la faire vibrer et la transmettre est un geste essentiel. Les Mots Parleurs rappellent que le français est vivant, audacieux et profondément ancré sur notre territoire et qu’il mérite de rayonner. », a déclaré Claudine Bourdages, présidente du réseau Objectif Scène.

Les Mots Parleurs 2026 s’ouvrira avec Carnaval carnivore, un spectacle de Thomas Langlois, figure incontournable du slam-théâtre au Québec. Présenté à la Salle Michel‑Côté à Alma, au Vieux Couvent de Saint‑Prime et au CEM à Saguenay, ce one-man-show navigue entre performance, humour, autodérision et vulnérabilité.

Poète, comédien, performeur et metteur en scène, Thomas Langlois s’est distingué à maintes reprises tant sur les scènes québécoises qu'a l'internationale. Il a notamment remporté plusieurs titres de champion Slam du Québec, en plus de recevoir d’importantes distinctions à l’étranger.

Après cette ouverture explosive, le public pourra découvrir une série d’activités et de prestations variées proposées dans l’ensemble de la région. Au programme, des prestations musicales des artistes Damien Robitaille, Jérôme 50, et Les Charbonniers de l’enfer, les contes de Papa Ours, sept pièces de théâtre ainsi qu’un atelier d'écriture et d'interprétation.