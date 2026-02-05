Décès accidentel confirmé pour un pêcheur retrouvé à L’Anse-Saint-Jean

Le décès de Jonathan Pamerleau-Ross, un Saguenéen de 44 ans porté disparu pendant près d’un mois au printemps dernier, a été officiellement qualifié d’accidentel, rapporte Radio-Canada.

Selon le rapport de la coroner Marie-Ève Morisset, rendu public récemment, l’homme, dont le corps avait été repêché à la fin juin dans la rivière Saguenay, à L’Anse-Saint-Jean, se serait noyé peu après avoir mis son canoë à l’eau.

Selon les conclusions de la coroner, l’effort physique soutenu aurait provoqué un malaise cardiaque, lequel aurait contribué ou mené directement à sa noyade. Le rapport précise que Jonathan Pamerleau-Ross souffrait déjà de problèmes cardiaques.

La coroner souligne également que l’homme ne portait pas de veste de flottaison au moment de la mise à l’eau de son embarcation. Elle mentionne que le port de cet équipement aurait pu améliorer ses chances de survie.

Préposé aux bénéficiaires de profession, Pamerleau-Ross avait été vu pour la dernière fois environ un mois avant la découverte de son corps. Il avait quitté le secteur Arvida en transportant son canoë attaché à l’arrière de son vélo. Son intention était de se rendre pêcher. Des recherches avaient alors été déployées, sans succès.