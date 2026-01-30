Marie-Karlynn Laflamme en tête des intentions de vote

Un sondage de la firme Pallas Data, commandé par le Parti conservateur, dévoile qu’à moins d’un mois des élections partielles dans Chicoutimi, la candidate du Parti Québécois (PQ) Marie-Karlynn Laflamme se retrouve en tête des intentions de vote avec 43% des appuis.

Après répartition des électeurs indécis, le Parti conservateur du Québec (PCQ) et sa candidate Catherine Morissette se classent au deuxième rang avec 23% des intentions de vote. Francis Tremblay de la Coalition Avenir Québec (CAQ), ainsi que Tricia Murray du Parti libéral du Québec (PLQ) se retrouvent tous les deux au troisième rang avec 12% chacun. Jeanne Palardy de Québec solidaire récolte quant à elle 8% des appuis.

Le Quotidien ajoute que pour l’instant, Marie-Karlynn Laflamme devance ses adversaires dans tous les groupes d’âge, avec un sommet de 50,7% chez les 50-64 ans, ainsi que chez les 65 ans et plus. Le sondage a été réalisé le 22 janvier auprès de 311 répondants de 18 ans et plus dans Chicoutimi, par appels téléphoniques automatisés (lignes terrestres et cellulaires). Les données ont été pondérées selon le recensement de 2021.