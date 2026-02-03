Le Festival Jazz et Blues de Saguenay change de nom pour sa 30e édition

Le Festival Jazz et Blues de Saguenay amorce un virage important à l’occasion de son 30e anniversaire. L’événement change officiellement de nom et sera désormais connu sous l’appellation Jazz Fest Saguenay, rapporte Radio-Canada.

Cette transformation s’accompagne également d’un repositionnement dans le calendrier, alors que le festival se déroulera du 25 au 27 juin, plutôt qu’à la fin avril comme lors de l’édition précédente. Ce changement de dates permettra notamment l’installation d’une grande scène extérieure au centre-ville de Chicoutimi, à l’angle des rues Racine et Bégin.

Si l’événement assume plus que jamais son identité jazz, il souhaite également mettre en lumière la variété les nombreux dérivés de ce style musical tel que le blues. Le soul, le folk et l’indie.

Outre la scène principale, des spectacles seront présentés au Théâtre C, à Chicoutimi, ainsi qu’au Studio Desjardins du CEM, à Chicoutimi‑Nord. Des soirées d’après‑spectacle sont aussi prévues dans un lieu qui n’a pas encore été dévoilé.

La programmation complète sera annoncée le 19 mars prochain, mais déjà, deux têtes d’affiche sont confirmées : Gregory Charles, qui se produira le 25 juin, et Viviane Audet, attendue sur scène le 27 juin.