Des mini-chalets luxueux désormais offerts à La Baie

À La Baie, un nouveau chapitre s’ouvre pour le tourisme haut de gamme. Avec un investissement de 1,5 M$, le Refuge du Fjord dévoile, après trois ans de travail, ses quatre mini-chalets luxueux. Ces hébergements promettent une expérience où confort, design et nature se rencontrent.

Le propriétaire de l’endroit, Vincent Alarie, ainsi que ses partenaires dans le projet, Louis Gilbert, Michaël Tremblay, Olivier Marcotte, Nicolas Gilbert et Alexandre Tremblay, ont vu en ce site une véritable pépite d’or. L’équipe d’actionnaires de l’Auberge Le Parasol, à Chicoutimi, sont partis de zéro en se lançant dans ce processus.

« En février 2022, j’achetais le terrain avec mes collègues. Ensuite, il y a quand même eu plusieurs complications, ce qui explique la durée de réalisation du projet. Il fallait construire un chemin, amener l’eau et l’électricité, installer les fosses septiques. Mais ça a valu la peine, parce qu’on peut profiter de la plus belle vue du Saguenay. Finalement, on est vraiment content et satisfait du résultat final », mentionne Vincent Alarie.

Il s’agit également d’un pôle stratégique qui est positionné à proximité de plusieurs attraits de la région.

« Il y a le sentier de motoneige juste en arrière, on peut faire de la raquette, il y a aussi le Mont-Bélu qui est directement à côté et le site de la Nouvelle-France à proximité. On prône la pêche sur glace pour les touristes qui viendront. Sans oublier le sentier Eucher, la Fromagerie Boivin. Ça permet vraiment de se ressourcer et de se connecter avec le monde qui nous entoure », indique M. Alarie.

Les mini-chalets ont ouvert leurs portes le 1er décembre. Dix réservations ont déjà comblé une partie de l’horaire du Refuge du Fjord et ce, en seulement deux jours. Il est d’ailleurs possible de planifier son séjour en se rendant sur le site web du Refuge du Fjord ou via les plateformes d’hébergement partenaires.

Modernes et douillets

Les deux plus grands chalets, soit « Le Pittoresque » et « L’Imprenable », peuvent accueillir jusqu’à trois personnes à la fois. « Le Grandiose » et « Le Panoramique », pour leur part, peuvent accueillir jusqu’à deux personnes. Bien que compacts, ceux-ci répondent à tous les besoins. Ils contiennent même assez d’espace pour pouvoir faire du télétravail.

« Chaque chalet est muni d’une cuisinette avec un poêle, une hotte et un micro-ondes, d’un grille-pain et d’une cafetière. La douche est en céramique, comme les planchers qui sont chauffants. On se gâte quand on y va, c’est du luxe ! », ajoute-t-il.

Chaque unité est aussi équipée d’une terrasse privée, avec un foyer extérieur au bois. Des saunas et un spa sont aussi accessibles.

D’autres projets

Étant des entrepreneurs allumés et jamais en manque d’idées, Vincent Alarie admet que si la demande est présente, d’autres habitations pourraient voir le jour sur le site. Au total, l’emplacement pourrait permettre la mise sur pieds de 16 unités d’hébergement.

« J’y vais avec le taux d’occupation. Si après un an, on se situe dans les 80 ou 90%, ça va valoir la peine. C’est aussi une question de visibilité, donc on veut s’assurer de bien se faire voir avant. »

Parmi ces unités, certaines pourraient prendre la forme de dômes, afin de diversifier l’offre. Parallèlement, l’aménagement d’une zone détente comprenant une balançoire, au sommet de la montagne, fait partie des nombreux projets des actionnaires.