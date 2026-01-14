SUIVEZ-NOUS

Mercredi, 14 janvier 2026

Économie

Temps de lecture : 35s

Régime forestier

Pas de réforme possible avant octobre, soutient Unifor

Sara-Léa Bouchard
Le 14 janvier 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

De passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean mardi, le directeur québécois du syndicat Unifor, Daniel Cloutier, ne croit pas possible la réforme du régime forestier de la Coalition Avenir Québec (CAQ) avant les élections du mois d’octobre prochain. 

M. Cloutier doit d’ailleurs aller à la rencontre des représentants locaux de l’organisation afin de discuter des grands enjeux qui ébranlent l’industrie.

Interrogé par Radio-Canada, le principal intéressé mentionne qu’il n’y a pas encore de lumière au bout du tunnel pour l’industrie forestière. Selon lui, l’idée est d’être capable de passer à travers cette crise jusqu’à ce que les jours meilleurs reviennent, constatant qu’une réforme du régime n’est pas envisageable pour le moment.

Rappelons que le projet de loi 97, piloté par l’ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, avait été abandonné par le premier ministre François Legault après la prolongation du Parlement.  

