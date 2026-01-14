La production de Domtar réduite de 20%

La papetière québécoise Domtar réduit sa production de bois de 150 millions de pieds mesure planche, l’équivalent de 20% de sa production.

Dans la province, la scierie des Outardes, à Baie-Comeau, sera fermée temporairement, entraînant ainsi la perte de 346 emplois, alors que les opérations seront réduites dans la majorité des autres usines de sciage. Des fermetures sont aussi prévues à la scierie Ignace en Ontario et aux États-Unis, rapporte Le Quotidien.

Des mesures devaient être prises dans le contexte actuel, avec les tarifs douaniers et le ralentissement dans le secteur de la construction, mentionne le directeur des Affaires publiques chez Domtar, Guillaume Julien. La baisse de 150 millions de pmp inclut aussi la fermeture de la scierie Maniwaki.