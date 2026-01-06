Le gouvernement souhaite faire le portait des jeunes agriculteurs

Le 6 janvier, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Donald Martel, a invité les agricultrices et agriculteurs de la relève, âgés de moins de 40 ans et détenant des parts dans une entreprise agricole, à participer au Recensement de la relève agricole établie.

Cette initiative, réalisée tous les cinq ans, vise à brosser un portrait précis de la nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles au Québec dans chaque région et dans chaque secteur de production afin de permettre au gouvernement de se tenir à jour sur les réalités vécues par la relève agricole.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, les données recueillies serviront à orienter les décisions gouvernementales, les programmes et les actions de soutien destinés aux jeunes acteurs de ce secteur d’activité économique.

« La relève agricole est une priorité pour le gouvernement du Québec. Sans relève, il n’y a pas d’agriculture. Pour bien la soutenir, nous devons d’abord bien la connaître. », a déclaré Donald Martel.

De son côté, David Beauvais, président de la Fédération de la relève agricole du Québec, insiste sur l’importance de cette démarche.

« Il est impératif que la relève remplisse ce sondage essentiel à la compréhension des conditions de vie, de travail et d'établissement de la relève agricole du Québec. Les données probantes sont indispensables pour l'élaboration de politiques publiques efficaces et adaptées à la réalité du terrain. », a-t-il souligné.

Le questionnaire du Recensement de la relève agricole établie, d’une durée d’environ 15 minutes, sera accessible en ligne. Un code unique sera transmis par la poste à toutes les personnes admissibles d’ici le 15 janvier 2026, et les participants auront jusqu’au 15 février 2026 pour y répondre.