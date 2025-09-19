Projet de minimaisons à Bégin

Ryan Albers, propriétaire de Nordik Réserve Boréale à Bégin, compte profiter de ses 140 acres de terrain afin de construire des minimaisons abordables sur les rives du lac des Chicots.

L’objectif serait d’entamer la construction de 75 maisons abordables d’ici les deux prochaines années et d’offrir une qualité de vie inégalée à ses résidents.

Par la suite, le champ de pratique du club de golf pourrait également être remanié afin d’y accueillir une dizaine de quadruplex de type 4 ½ ou 5 ½, pour loger des travailleurs et de nouvelles familles.

Pour M. Albers, originaire de Lac-Brome dans les Cantons-de-l’Est, la ville de Bégin est actuellement l’un des endroits les plus propices au développement au Québec. Installé dans la région depuis quatre ans, il explique être tombé sous le charme du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la qualité de vie à Bégin.

Il souhaite maintenant contribuer à sa région d’adoption à un tout autre niveau.

« Je crois en la communauté et j’ai comme vision de créer des emplois, de créer de l’action à Bégin et de mettre la ville sur la carte. Il y a beaucoup de tourisme ici, des gens provenant des États-Unis et de l’Ontario, et je pense qu’il y a beaucoup d’opportunités », souligne-t-il.

En plus de l’intérêt porté au projet par plusieurs membres de la communauté et habitués du Nordik Réserve Boréale, M. Albers croit que le besoin se fera sentir plus que jamais dans le secteur. « J’ai écouté les gens pendant quatre ans et il y a un besoin de maisons plus petites chez certaines personnes plus âgées. Il y a aussi des gens comme moi qui proviennent de l’extérieur, qui adorent le style de vie et veulent s’installer ici », dit-il.

L’inauguration de la nouvelle école primaire de la municipalité ainsi que la future mine de Bégin–Lamarche prévue par la firme First Phosphate, prévoyant près de 200 emplois dans la région, pourrait également créer le besoin d’infrastructures supplémentaires dans la municipalité.