Un bar latino à Chicoutimi

Le Bar Don Mambo a ouvert ses portes le 21 avril dernier sur la rue Racine à Chicoutimi et devient le premier bar latino de la région.

Yudelka Tejeiro et son conjoint Raúl Ramón López, démarrent ainsi leur première aventure dans le monde de la restauration au Québec en compagnie de son frère Yunier Ramón López et leurs familles. Originaires de la République Dominicaine et de Cuba, les fondateurs de Don Mambo sont au Québec depuis plusieurs années et ont eu le désir de faire vivre les couleurs de l’Amérique latine ici à Chicoutimi.

« Il n’y avait pas d’autres endroits comme ça, on trouvait que ça manquait. Les gens viennent chez nous en voyage, ils aiment notre culture. Donc on trouvait que c’était une bonne idée de venir avec notre musique, notre bonne humeur et faire bouger la rue Racine », explique Mme Tejeiro.

Les membres de Don Mambo ont à cœur le bien-être des gens et promettent chaleur et plaisir aux futurs visiteurs. « Nous voulons faire oublier les tracas du quotidien ainsi que redonner un sentiment d’appartenance aux membres de la communauté latino de Saguenay qui peuvent se sentir loin de leurs pays et de leurs familles », ajoute-t-elle.

Selon Raúl Ramón López, la diaspora latino-américaine était peu nombreuse, mais a augmentée avec les années. « Il y a beaucoup de latinos maintenant dans la région, mais avant on était peu. Ouvrir un bar est pour nous une bonne manière de se créer des amitiés et d’améliorer notre communauté en créant un espace de rencontre tant entre les latinos qu’avec les gens originaires de la région » dit-il.

Pour avoir un départ de qualité, les propriétaires ont opté pour un local de taille modeste. Ils estiment qu’un changement d’emplacement pourra être envisagé dans le futur, si la clientèle répond à l’offre.