De la fierté, des nouveautés et des célébrations

C’est en avril 2024 que la boutique de mode de deuxième main Bon Flow ouvrait ses portes au 1989 rue Davis, à Arvida. Proposant des vêtements et des accessoires féminins triés sur le volet, ce concept nouvellement implanté dans la région génère un engouement qui ne risque pas de chuter de sitôt.

C’est d’autant plus vrai avec la récente arrivée d’une section masculine, laquelle a été annoncée le mois dernier, lors des célébrations du premier anniversaire de l’entreprise.

« C’est certain qu’on voulait le souligner ce un an-là, puis on trouvait que c’était l’occasion parfaite pour en même temps dévoiler l’arrivée de notre section masculine, estime la propriétaire du commerce, Samaëlle Belley. Pour nous, c’était un défi de passer le cap de la première année, et on a réussi à le relever dans cette fenêtre de temps-là. On a pris le temps de jaser avec les clientes qui sont présentes depuis notre ouverture », mentionne celle qui était aussi propriétaire de l’entreprise Nopé jusqu’en décembre 2023.

L’idée d’annoncer la mise en place de ligne de vêtements pour homme en ce mois de festivités allait de soi. De plus, il s’agissait d’une demande qui a rapidement été exprimée par la gent masculine, fait valoir la propriétaire.

« Comme plusieurs hommes viennent magasiner avec leur conjointe, c’est sûr que la demande était là. C’était aussi une question d’espace, donc on a dû aménager une zone spécialement pour les hommes dans la boutique pour que ça ne soit pas trop chargé non plus. Il fallait aussi commencer à trouver des vêtements qui répondent aux critères de notre boutique, c’est-à-dire qui sont en parfaite condition et dont le style est au goût du jour », explique-t-elle.

L’équipe s’est par ailleurs agrandie au fil du temps. Bon Flow a deux employés de plus qu’à son ouverture, pour un total de cinq.

Gratitude

Samaëlle Belley est remplie de gratitude au terme de la dernière année, et elle compte bien multiplier les projets pour continuer d’améliorer l’offre de services.

« Je suis vraiment reconnaissante que les gens aient embarqué avec moi dans Bon Flow. C’est certain que ça reste beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais je suis très heureuse d’avoir réalisé tout ça jusqu’à maintenant. Tout ce qui touche à l’image de marque, les réseaux sociaux, c’est moi qui le fait, mais j’ai la chance d’avoir une belle équipe soudée. »