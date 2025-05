Combien faut-il pour vivre dignement à Saguenay?

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a dévoilé mercredi la 11e édition du revenu viable, permettant de savoir combien il en coûte pour un citoyen ou une famille à Saguenay pour vivre dignement.

Le revenu viable est le revenu nécessaire pour atteindre un niveau de vie exempt de pauvreté, au-delà̀ de la seule couverture des besoins de base. Le calcul se base sur les coûts en alimentation, en logement, en vêtements, en transports et déplacements, et sur les autres nécessités comme l’internet, le câble et le téléphone. Encore une fois cette année, le coût du logement contribue fortement à la hausse du coût de la vie dans les sept villes évaluées, soit Saguenay, Gatineau, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Sept-Îles et Montréal. Ainsi à Saguenay, pour une personne seule, il en coûte environ 30 280 $, alors que la moyenne provinciale se situe entre 31 696 $ et 42 884 $ pour vivre dignement. À titre d’exemple, une personne seule désirant quitter Saguenay pour s’établir à Gatineau doit y penser à deux fois, puisque le coût d’hébergement dans notre région s’établit à 9 976 $, alors qu’il est évalué à 19 648 $ en Outaouais, soit près de deux fois le prix. Autre statistique, Saguenay arrive au 2e rang des villes les plus chères pour un parent monoparental avec un enfant en CPE, alors qu’il lui en coûte 55 232 $, alors qu’à Sept-Îles la facture grimpe à 55 447 $. Finalement, pour un ménage de deux adultes et deux enfants, c’est encore à Sept-Îles que le coût est le plus élevé, s’établissant à 85 463 $, comparativement à Saguenay où il en coûte 75 534 $. Trois-Rivières se classe bonne première avec le moindre coût fixé à 72 000 $. Mentionnons en terminant que le coût du logement à Montréal et Gatineau est aussi cher qu’une voiture. Les données les plus récentes nous permettent d’estimer qu’en 2022, entre 12 et 15 % de la population se trouvait sous le seuil du revenu viable.