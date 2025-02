Des investissements de plus de 7,3 M$ par Québec

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé ce lundi, au nom de la ministre de l’Économie, un soutien financier de plus de 7,3 M$ à EPIQ Machinerie et au Groupe Réfraco, deux compagnies situées à Chicoutimi.

EPIQ Machinerie fabrique de l’équipement mobile de véhicules spécialisés pour l’industrie de l’aluminium, tandis que Groupe Réfraco produisent des pièces en matériaux réfractaires, utilisés principalement dans l’industrie de l’aluminium.

La ministre Laforest a clarifié les montants remis aux deux compagnies ainsi que sur la provenance de ces montants.

« On parle de 2,4 millions pour EPIQ Machinerie et de 5 millions pour Réfraco. Il y a des montants qui proviennent d’Investissement Québec, d’autres du programme ESSOR. C’est vraiment deux bonnes nouvelles, ici à Chicoutimi », rapporte-t-elle.

Le projet d’EPIQ Machinerie, d’une valeur de 8 M$, concerne l’agrandissement des espaces de l’entreprise dans deux immeubles et a pour but d’optimiser la fabrication de l’entreprise. En ce qui concerne le Groupe Réfraco, le soutien financier a servi à la construction d’une nouvelle usine et à l’installation d’un robot qui fabrique les matériaux réfractaires. Ce projet a, pour sa part, une valeur de plus de 9,8 M$.

La ministre Laforest rappelle l’importance de ces investissements pour des entreprises travaillant dans ce secteur, surtout en ce moment.

« Évidemment, ce sont des entreprises qui travaillent à l’international. En plus, pour Réfraco, c’est une robotisation, un mécanisme unique au monde. Pour EPIQ Machinerie, il s’agit d’une autre grande nouvelle, puisqu’on agrandit les immeubles, on construit de nouveaux immeubles. C’est très positif. »