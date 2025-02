Inauguration officielle du centre de tri

Ville de Saguenay a inauguré ce mardi 11 février son tout nouveau centre de tri, situé sur la rue Antonio-Lemaire, bordant le rang Saint-Paul. Le centre de tri, mis en service le 27 janvier dernier, soit deux ans après les prévisions du premier échéancier, a été décrit à de nombreuses reprises comme “à la fine pointe de la technologie”.

Étaient présents la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, le président de la Commission du développement durable et de l’environnement, Jimmy Bouchard ainsi que le vice-président aux opérations de la Société VIA, Yannick Lagacé. Le centre de tri de Saguenay a une capacité de traitement annuelle de 32 000 tonnes de déchets, alors que l’ancien centre traitait 20 000 tonnes par année. M. Lagacé soutient que ce n’est pas seulement sa quantité qui a augmenté, mais aussi la qualité des ballots produits.

« La matière qui est triée n’est jamais pure. C’est-à-dire qu’il y a des contaminants à l’intérieur de chaque produit qu’on sépare. Puis, la technologie, autant que les employés ici vont permettre de réduire ce taux d’impuretés-là à un niveau pratiquement dérisoire », affirme-t-il.

Les capteurs mentionnés par M. Lagacé ont pu être observés par le 92,5, lors d’une visite complète de l’usine, ce qui a permis une compréhension de son fonctionnement.

Les camions remplis de matières résiduelles viennent se vider au centre de tri, où elles sont étalées sur le premier d’une longue chaîne de convoyeurs qui emmènent et trient les ordures selon la matière qui les constituent. Ce travail est effectué par un système de caméra, de jets d’air et d’aimants, facilitant grandement le travail de la soixantaine d’employés, dont une partie vit avec des limitations fonctionnelles.

Le centre de tri a été construit en “pensant au futur”, étant prêt à accueillir de nouveaux équipements et d’évoluer en même temps que les normes de gestion de matières résiduelles. De plus, l’ancien centre de tri gérait déjà les matières résiduelles de la MRC du Fjord-du-Saguenay, mais le nouveau accueillera aussi des matières provenant de certaines municipalités de la Côte-Nord et même de Charlevoix.