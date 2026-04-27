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Lundi, 27 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 47s

Cégeps en spectacle

Deux étudiants du Cégep de Chicoutimi se démarquent lors de la finale

Émile Boudreau
Le 27 avril 2026 — Modifié à 09 h 15 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Leo Émond et Laurence Nadeau, deux étudiants inscrits au programme Arts, lettres et communication au Cégep de Chicoutimi, ont remporté le troisième prix lors de la finale provinciale de Cégeps en spectacle, présentée samedi soir à Val-d’Or, rapporte Radio-Canada.

Le duo a impressionné les juges et le public avec une pièce théâtrale mettant en scène une mère qui découvre une grossesse inattendue et entame un dialogue intime avec son fœtus. À travers l’œuvre, les deux artistes abordent des thèmes comme les relations familiales complexes et les enjeux liés à la dépendance.

La performance n’a laissé personne indifférent dans la salle. Certains spectateurs ont même été submergés par l’émotion, allant jusqu’aux larmes. Malgré cela, les grands honneurs de la soirée ont été attribués à un duo de musiciens du Cégep de Thetford. Le deuxième prix est quant à lui revenu à une troupe de danse de Montréal.

À travers cette aventure, Laurence Nadeau affirme s’être découvert des talents et un intérêt marqué pour le théâtre, même si elle prévoit poursuivre ses études en psychoéducation. De son côté, Leo Émond a entrepris des démarches d’admission dans différentes écoles de théâtre.

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