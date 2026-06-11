Afin de célébrer son 35e anniversaire d’existence, le Festival de la chanson de Saint-Ambroise lance Chanson en fête – Un rendez-vous avec notre histoire, une grande soirée événement qui prendra l’affiche le samedi 1er août prochain à l’Amphithéâtre Marcel-Claveau.

Selon l’organisation du festival, la célébration du 1er août est plus qu’un simple spectacle : il s’agit d’une occasion unique de réunir, le temps d’une soirée, des artistes ayant contribué à écrire l’histoire du Festival et qui continuent aujourd’hui de faire rayonner la chanson d’ici.

Entre souvenirs, clins d’œil au passé et regard tourné vers l’avenir, le spectacle proposera un portrait vivant de ce que le Festival a permis de faire éclore depuis maintenant 35 ans.

Le public pourra ainsi assister à des prestations en solo, mais aussi à plusieurs duos, trios, rencontres artistiques inédites et numéros collectifs spécialement créés pour l’occasion.

Parmi les artistes confirmés, on retrouve Alexis St-Pierre, Alexandra Chayer, Audrey Gagnon, Caroll-Ann Émond, Claudine Bourdages, Cynthia Harvey, Dominic Baker, Jay Kutcher (Jérôme Couture), Jeanick Fournier, Les Sœurs Riverin, Marie-Noëlle Claveau, Maxim Doucet, Michaël Girard et Suzie Villeneuve.

En prélude à la soirée, le public pourra également assister à une vitrine mettant en vedette Karo Laurendeau, ancienne finaliste du Festival devenue aujourd’hui l’une de ses animatrices.

« Lorsque nous avons commencé à imaginer cette soirée, nous voulions réunir des artistes qui représentent différentes générations du Festival, mais aussi des artistes de chez nous. Certains ont remporté les grands honneurs, d’autres ont été participants, porte-parole, formateurs ou collaborateurs au fil des ans. Ce qui nous a touchés, c’est de constater à quel point le Festival occupait encore une place importante dans leur cœur. Les réponses positives se sont multipliées rapidement et nous nous sommes laissés prendre au jeu. Chanson en fête est devenue bien plus qu’un spectacle : c’est une occasion de se retrouver, de célébrer notre histoire et de remercier toutes les personnes qui ont contribué à faire du Festival ce qu’il est aujourd’hui », ont indiqué, par voie de communiqué, les responsables de la direction artistique et vocale, Claude Boutin et Marie-Ève Tremblay.

Pour se procurer des billets, rendez-vous sur le site Web de Reservatech.