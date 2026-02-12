Le Carnaval de Jonquière-Nord promet, encore une fois, un événement

Le comité des loisirs de Jonquière-Nord attend avec impatience le lancement de l’édition 2026 de son Carnaval, qui réunit chaque année des centaines de personnes depuis près de 60 ans.

Le Carnaval se déroulera du 13 au 15 février. Une multitude d’activités seront au programme et sauront satisfaire les petits comme les grands. Au cours de ces trois jours, on estime qu’environ 600 personnes se déplaceront au Centre des loisirs afin de prendre part aux célébrations.

Des classiques du Carnaval, comme ses compétitions de sciotteux et de clouteux, feront leur retour durant la journée, pour ensuite laisser place à des spectacles en soirée, avec DJ et artistes invités tels que Karl Chiasson et Les Johnnys.

Embellis par la musique et les nombreux manteaux de fourrure rappelant les habits et traditions de l’époque, les festivités seront également dotées d’une nouvelle patinoire extérieure, où des compétitions familiales prendront place.

Le président du Comité des loisirs de Jonquière-Nord, Maxime Côté Villeneuve, est fier de pouvoir continuer de faire vivre les traditions de la région.

« On est possiblement le dernier carnaval de la région, et ce sont tous les détails qui en font quelque chose d’important et qui donnent envie aux gens de venir. Que ce soit la préparation du caribou, la boisson traditionnelle à base de vin rouge, les jeux d’antan, les prix de présence que l’on tire, nos activités extérieures […] on sent ici que tout le monde devient une grande famille et ça crée une belle ambiance », exprime-t-il.

Redonner à la communauté

Le Comité des loisirs est un organisme à but non lucratif et souhaite ainsi utiliser les profits du Carnaval pour les redistribuer au sein de la communauté. Inspiré par la dernière édition de son Festi-Rang, le comité a mis en place un moitié-moitié accessible en ligne pour jusqu’à dimanche. Son objectif est de surpasser le montant précédent de 5 590 $. Les fonds permettront d’améliorer la patinoire, ses équipements et d’autres installations.

Au sein de l’organisation, environ 30 bénévoles travaillent d’arrache-pied pour mener à bien le Carnaval, année après année.

Le Carnaval de Jonquière-Nord est une tradition hivernale bien ancrée dans le secteur, grâce à l’initiative de citoyens et de bénévoles désireux d’animer la saison froide. Dès ses débuts, l’événement s’est développé à l’échelle du quartier, avec pour objectif de rassembler les familles et de créer un moment de fête au cœur de l’hiver.

Porté par l’engagement communautaire, le carnaval a grandi au fil des ans tout en conservant son esprit d’origine : une fête simple, conviviale et accessible à tous. Les activités proposées, inspirées des traditions hivernales, favorisent la participation et la rencontre entre générations.

Aujourd’hui encore, le Carnaval de Jonquière-Nord demeure un rendez-vous attendu. Il contribue à renforcer le sentiment d’appartenance, à briser l’isolement hivernal et à mettre en valeur la vitalité du milieu. Plus qu’un événement festif, il témoigne de la capacité d’une communauté à se rassembler et à faire de l’hiver un moment de partage et de fierté collective.