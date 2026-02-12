Un projet d’énergie solaire présenté en séance d’information publique

Le maire de Saint-Honoré, Lucien Villeneuve, confirme qu’un projet d’énergie solaire de 15 à 20 mégawatts verra le jour du côté de la municipalité. En ce sens, une séance d’information publique aura lieu pour présenter le projet, évalué à quelques dizaines de millions de dollars.

Le projet est mené par l’entreprise Innergex, en partenariat avec le Groupe Riverin, la Municipalité de Saint-Honoré, la MRC du Fjord-du-Saguenay et la communauté innue de Mashteuiatsh. Le terrain, mesurant près d’un kilomètre carré, est situé dans le secteur des carrières.

Lucien Villeneuve a par ailleurs ajouté, en entrevue à Radio-Canada, que la séance d’information est prévue de se tenir à la salle du conseil de Saint-Honoré, mercredi prochain, de 17h à 20h. Le projet est présenté dans le cadre d’un appel d’offres d’Hydro-Québec qui prendra fin le 31 mars. Hydro-Québec a pour objectif, à terme, de 3000 mégawatts d’énergie solaire. Le premier appel d’offres, lancé en mai 2025, porte plutôt sur 300 MW, à raison d’un maximum de 25 MW par projet.