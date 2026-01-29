Le Domaine L'Or-Piste perd l'un de ses chalets dans un incendie ravageur

Ce fut un moment de grande émotion, mercredi soir, pour toute l'équipe du Domaine L'Or-Piste situé au Parc national des Monts-Valin. En effet, un incendie s'est déclaré au chalet Le Cowboy et il s'agit d'une perte totale. Heureusement, l'événement n'a fait aucun blessé.

Dans une publication Facebook, le Domaine L'Or-Piste explique qu'en raison de sa situation en territoire non organisé (TNO), aucune intervention des services d'incendie n'était possible à ce moment, ni même celle de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), qui n'oeuvre pas en saison hivernale.

« Nous avons été impuissants face aux flammes et le chalet est malheureusement une perte totale », informe-t-on. « Toutefois, l'abondance de neige a éviter l'expansion du brasier vers la forêt, limitant ainsi le sinistre au périmètre immédiat du chalet ».

L'organisation évalue déjà les impacts sur le calendrier des prochaines semaines et assure être en communication avec la clientèle ayant des réservations.

« Nous tenons à vous rassurer que les autres chalets du Domaine demeurent fonctionnels. Cependant, la chaleur intense de l'incendie a endommagé l'une de nos génératrices principales. Notre équipe travaille pour stabiliser la situation. Quelques ajustements techniques sont en cours, mais tout rentrera dans l'ordre très prochainement. »