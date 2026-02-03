Le PQ promet un allègement fiscal « historique » pour les PME

La candidate péquiste dans Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, affirme qu’un gouvernement du Parti Québécois (PQ) procéderait à un « allègement fiscal historique » destiné aux petites et moyennes entreprises (PME). Cette réforme viserait à corriger un modèle économique jugé « inefficace » et à offrir davantage de marge de manœuvre aux entrepreneurs québécois.

Selon le PQ, les politiques économiques de la Coalition Avenir Québec (CAQ) auraient trop reposé sur des subventions ciblées octroyées aux entreprises, sans effets tangibles sur la productivité ni sur la croissance économique.

Marie-Karlynn Laflamme soutient que cette stratégie n’a pas porté fruit. Elle cite notamment les résultats d’Investissement Québec, dont le rendement aurait été nul l’an dernier, contrairement à son équivalent fédéral qui aurait obtenu « deux fois mieux sur cinq ans ».

Le parti souverainiste accuse le gouvernement d’avoir fait prospérer un modèle d’affaires favorable à une poignée de grandes entreprises tel que Northvolt, Lion Électrique, Flying Whales et Recyclage Carbone Varennes, au détriment des PME québécoises, dont celles du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Celles-ci seraient confrontées à un cadre réglementaire et fiscal de plus en plus lourd, ce qui freinerait leur capacité d’investir, d’innover et de surmonter les périodes d’incertitude économique.

« On prend l’argent de toutes les entreprises pour le remettre à quelques-unes seulement. C’est contreproductif et intenable. Le rôle de l’État n’est pas de choisir les gagnants, mais de créer un environnement d’affaires qui permet à toutes nos PME de réussir. », a déclaré Marie-Karlynn Laflamme.

Pour remédier à cette situation, le Parti Québécois propose de réduire les subventions ciblées afin de financer des baisses d’impôt et un allègement réglementaire qui profiteraient à l’ensemble des PME. Dans un contexte économique jugé difficile, le parti soutient que cette approche offrirait un répit essentiel aux entrepreneurs, tout en leur permettant d’accroître leurs investissements, de stimuler l’innovation et de faciliter leurs exportations. Les détails de cette réforme seront présentés par le parti au cours des prochaines semaines.

« Ce que nous proposons, c’est un changement profond du modèle économique. Moins d’interventionnisme, moins de subventions inefficaces et plus de liberté pour nos PME de créer de la richesse ici », conclut Marie-Karlynn Laflamme.