Un présumé trafiquant arrêté…et un vol de bijoux peut-être élucidé

Les policiers du Service de police de Saguenay (SPS) ont procédé à deux importantes arrestations au cours des dernières 24 heures.

D’abord, suite à une enquête réalisée conjointement par le Groupe en violence urbaine et l’équipe des Crimes majeurs, le SPS a procédé à l’arrestation d’un présumé trafiquant violent. Ce dernier serait lié à la guerre de territoire que se livrent les groupes criminels pour le trafic de stupéfiants dans la région, selon les policiers.

Dany Harvey, 43 ans de Saguenay, a comparu par visio-conférence jeudi au palais de justice de Chicoutimi sous de nombreux chefs d’accusation, dont voies de faits avec lésions, séquestration, menaces, agression sexuelle, possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, trafic et recel d’argent. L’individu, bien connu du milieu policier, a été ciblé en lien avec des événements qui se sont déroulés entre octobre dernier et janvier. Détenu, Harvey sera de retour en cour le 10 février prochain pour son enquête sur remise en liberté.

Vol de bijoux élucidé?

Concernant l’autre arrestation, il s’agit de Guillaume-Tremblay-Gauthier, 37 ans, qui a été arrêté en milieu d’après-midi mercredi. Le suspect serait relié à plusieurs vols à l’étalage, vols de billets de loteries et plus particulièrement au vol de bijoux perpétré à la Bijouterie Doucet de Place Centre-Ville de Jonquière le 6 janvier dernier. Le montant du vol avait alors été chiffré à environ 15 000 $.