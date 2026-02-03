19 ans de prison réclamé pour Ahmed May

L’ancien employé du restaurant La Belle et la Boeuf de Chicoutimi qui a poignardé trois de ses collègues le 20 décembre 2023, Ahmed May, pourrait devoir passer 19 années de sa vie derrière les barreaux. Il s’agit de la réclamation faite par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), entendue lundi.

Ces 19 ans en comprennent neuf pour la tentative de meurtre, neuf autres pour les voies de fait graves et une année pour les voies de fait. Rappelons qu’en plus d’avoir plaidé coupable à tous ces chefs en avril 2025, Ahmed May avait aussi reçu un chef d’accusation pour entrave au travail des policiers.

C’est le juge Jean Hudon, de la Cour du Québec, qui a entendu les représentations sur la sentence, lundi. Le DPCP demande également à ce que la détention préventive, soit 774 jours, soit comptée en temps simple plutôt qu’à temps et demi et que la libération conditionnelle puisse être accordée après que l’accusé ait purgé la moitié de sa peine au lieu du tiers.