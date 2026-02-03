Québec solidaire dénonce la limitation imposée par le gouvernement

Québec solidaire (QS) critique vivement la décision du gouvernement du Québec d’obliger les fonctionnaires à retourner au bureau au moins trois jours par semaine. Pour la formation politique, cette directive représente un recul pour les travailleurs et travailleuses.

Selon QS, les dernières années ont démontré l’efficacité du télétravail. Le parti souligne d’ailleurs que la permission pour les fonctionnaires de travailler de chez eux présente plusieurs avantages dont une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle, une augmentation de la productivité pour certaines personnes, la possibilité de recruter des talents installés loin des grands centres, ainsi qu’un impact environnemental positif grâce à la réduction des déplacements quotidiens.

« Forcer un retour au bureau trois jours par semaine, c'est gouverner par nostalgie plutôt que par intelligence. Il est plus que temps de reconnaître le droit au télétravail lorsque la nature du travail le permet. », dénonce le porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti.

Le parti de gauche critique également le manque de justification derrière la décision gouvernementale. Plutôt que de tirer parti de l’expérience acquise depuis la généralisation du travail à distance, Québec solidaire reproche au gouvernement d’imposer un retour au bureau « arbitraire », sans considération pour les besoins des employés de l’État.

Rappelons que dans les derniers mois, QS a déposé un projet de loi visant à inscrire explicitement le droit au télétravail dans les normes du travail québécoises.